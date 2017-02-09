安徽化工廠深夜爆炸 傳2傷

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中國大陸安徽銅陵恒興化工8日晚間10時50分左右發生高沸點溶劑罐爆炸，有兩人受傷，目前未傳出人員死亡。這次爆炸未發現次生災害，不涉及危化品。

綜合陸媒報導，爆炸發生時，萬先生正在家裡，距離事發現場約500公尺，「以為地震了，窗戶外頭火光沖天，看得到一朵巨大的蘑菇雲」。

初步調查，爆炸起因是燃料油品燃燒，不涉及危化品。

爆炸現場損毀嚴重，倉庫房頂被爆炸掀翻，現場有刺鼻味。倉庫外的地上散落著大片整塊的石棉瓦，一根水泥支柱從底部折斷橫在地上。工作人員指出，倉庫用於儲存材料，裡面還存放著許多藍色油桶。

澎湃新聞今天報導，爆炸產生的震感被當地的地震檢監儀器捕捉到，震感的能量規模不到1級。1060209

(中央社)