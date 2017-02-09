民眾熱情贈紅包 清潔隊轉贈脊損協會

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嘉義市清潔隊在農曆春節清運垃圾期間，收到許多熱情民眾贈送的紅包，由於民眾不願收回，今天由清潔隊轉贈嘉義市脊髓損傷者協會。

嘉義市清潔隊長謝英鋒表示，多名垃圾車駕駛及隨車人員在農曆除夕（1月27日）及春節期間執行垃圾清運時，遇到許多熱情民眾贈送紅包，以表達對清潔隊員終年辛勞的感謝。

由於市府員工不得收受餽贈，因此清潔隊員當下均予婉拒、退還，但仍有許多熱情民眾堅持不收回，隨即轉身離去。

清潔隊員在清運垃圾之際，因無法與熱情民眾一一溝通解釋，於是逐一記下路段，等到完成勤務後，再將民眾熱情贈送、無法退還的紅包交給環保局政風室處理。

環保局政風室指出，民眾熱情贈送紅包的地點包括：興業西路與仁愛路口、興仁街、蘭州一街、宏仁女中附近等路段，共有14包無法退還，總金額為新台幣7600元。

礙於紅包袋上並無註記，無法退回給民眾，因此環保局依嘉義市政府廉政倫理規範，今天將紅包轉贈給嘉義市脊髓損傷者協會，把民眾的熱情轉作公益。

環保局表示，清潔隊在除夕及過年後加強垃圾清運，共載運垃圾1051噸、資源回收物42噸，感謝民眾對環境清潔工作的配合，也對清潔隊員的廉潔表示肯定。1060209

(中央社)