花園酒店PRIME ONE 點套餐送波士頓龍蝦
為慶祝餐廳開幕3周年，天成飯店集團旗下台北花園酒店館內〈RRIME ONE〉牛排館除更新菜單推出全新菜式，並推出周年慶促銷活動，自即日起至3月底止，凡消費單人套餐(1,780+10%起)即加贈波士頓龍蝦半隻，點用雙人套餐(3,480+10%起)則加贈波士頓龍蝦一隻，海陸高檔食材雙饗回饋促銷。
〈PRIME ONE〉牛排館主廚陳宏倫曾赴雪梨知名二頂帽子餐廳〈 Aria Restaurant〉學習，由他領軍的廚藝團隊為慶祝餐廳3周年，除持續供應饕客們喜愛的乾、濕式牛排，菜單上也新增了「澳洲 Inveraray Station純種和牛肋眼牛排」、「美國Prime達堡亞牧場28天乾式熟成肋眼牛排 16 oz」等頂級牛排，以及不少海鮮類主菜選項。
〈PRIME ONE〉此次不計成本贈送套餐客人的波士頓蝦，來自加拿大，帶著濃濃海洋氣息，且標榜鮮嫩又多汁，在廚師精心碳烤後，將原始風味鎖住，頭部濃厚的蝦膏、蝦黃與豐厚肥美的彈牙肉質，風味細膩且口感充滿層次，一次滿足饕客的味蕾，盡情飽嘗海中鮮味。
(工商)
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