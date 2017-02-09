經典賽10投特別名單 王建民、王維中、賴鴻誠入列

富邦悍將賴鴻誠，去年18次中繼成功，是中職最多。(中央社資料照)

(10:33更新 補充賴鴻誠、陽建福、王政浩與吳俊杰部分)大聯盟官網今公布經典賽(WBC)各國28人，中華隊10名特別投手名單也揭曉，包括旅美好手王建民、王維中，中職投手賴鴻誠、陽建福，以及業餘球員王政浩、吳俊杰等人都入列。

第四屆經典賽3月開打，這次增加10名投手的特別名單，每輪比賽之間可從中替換2名投手。中華隊名單有王建民、王維中、賴鴻誠、陽建福、陳韻文、羅國華、呂彥青、王政浩、吳俊杰等人。

富邦悍將賴鴻誠，去年以18次中繼成功奪下中職中繼王。統一獅37歲老將陽建福，找回球速，最快到147公里，先前因拉傷右腿遭中華隊割愛。王政浩是成棒經典賽MVP，冠軍戰4局狂飆7K，球速頻飆到150公里。

開南大學大二的吳俊杰，是三振型投手，去年在冬盟後援9.1局，送出15次三振。王建民、王維中先前都宣布不打經典賽，不過仍出現在10投特別名單。假如中華隊晉級第二輪，進特別名單的投手，都有望出征。

(中時電子報)