桃園機車行凌晨惡火 5人獲救

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桃園市觀音區一家機車行9日凌晨發生大火，濃煙直竄天際，5名受困民眾在夜色中獲救，1人輕微嗆傷，所幸沒有生命危險，確切起火原因，仍待進一步鑑識。（桃園市政府消防局提供）中央社記者邱俊欽桃園傳真 106年2月9日

桃園市觀音區一家機車行今天凌晨發生大火，濃煙直竄天際，5名受困民眾在夜色中獲救，1人輕微嗆傷，所幸沒有生命危險，確切起火原因，仍待進一步鑑識。

桃園市政府消防局表示，觀音區成功路二段一家機車行在凌晨被發現從窗戶冒出熊熊烈火，消防局獲報後立即派遣觀音、新坡、草漯及鄰近等分隊各式消防車、救護車16輛、41名消防人員前往現場搶救。

消防局表示，由於風勢不小，火勢迅速悶燒，濃煙直竄天際，第一線消防人員獲知屋內有5名住戶（2男、3女）受困火場等待救援，立即架設雙節梯、掛梯，從建築物2樓外部進行入室搜救，驚險中從2樓、3樓將住戶成功救出。

火勢在20分鐘內熄滅，起火點位於1樓，確切財物損失及起火原因，由消防局進一步鑑識調查。1060209

(中央社)