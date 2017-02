觀光客創新高 蔡英文在推特用9種語言感謝

蔡英文在推特發文

各國來台觀光人數創新高,蔡總統今早特別在twitter上以多種語言感謝各國民眾對台灣的支持。

全文為:

More people visited Taiwan in 2016 than EVER. Thank you! 谢谢!ありがとうございました! 감사합니다! ขอขอบคุณ! Terima Kasih! Salamat! Cảm ơn! धन्यवाद!

總統府表示,此則發文共使用了英、簡中、日、韓、泰國、印尼與馬來、菲、越南、印度9種語言。

來自各國的網友則紛紛留言,強調不要謝,他們喜歡台灣,因為「菜好吃,服務好,有民主主義」,還有日本人留言「加油,支持你」,「台灣加油」,「Taiwan No1」。

(工商)