觀光客創新高 蔡英文在推特用9種語言感謝

蔡英文在推特發文

各國來台觀光人數創新高，蔡總統今早特別在twitter上以多種語言感謝各國民眾對台灣的支持。

全文為：

More people visited Taiwan in 2016 than EVER. Thank you! 谢谢！ありがとうございました! 감사합니다! ขอขอบคุณ! Terima Kasih! Salamat! Cảm ơn! धन्यवाद!

總統府表示，此則發文共使用了英、簡中、日、韓、泰國、印尼與馬來、菲、越南、印度9種語言。

來自各國的網友則紛紛留言，強調不要謝，他們喜歡台灣，因為「菜好吃，服務好，有民主主義」，還有日本人留言「加油，支持你」，「台灣加油」，「Taiwan No1」。

(工商)