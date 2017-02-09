第2屆高雄城巿迷你馬 即起報名
台灣全民運動協會結合在地觀光，今年6月4日選在高雄夢時代前時代大道為主會場，主辦第2屆高雄城巿迷你馬拉松，讓參賽者除了運動，同時可攜家帶眷一同來欣賞高雄漁港風情及人文特色。
大會特別規畫了多種里程組別，包括團體組/迷你馬組(15K)、挑戰組(08K)、休閒組(05K)、健走組(05K)，就算是不愛跑步的朋友也能一同響應這場運動盛會。
主辦單位指出，競賽路線沿途經過高雄展覽館、新光碼頭、高雄愛河及城市光廊等高雄知名景點，讓跑者不僅能夠享受奔跑的快感，也能飽覽高雄美景。
比賽即起至3月9日接受報名
報名網址：http://bao-ming.com/index-2054.htm
粉絲專頁：https://goo.gl/wqJCh4
(中時)
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