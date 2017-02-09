美參議院確認賽森斯為司法部長

美國參議院週三通過確認阿拉巴馬州共和黨參議員賽森斯（Jeff Sessions）為司法部長。

賽森斯是總統川普的親密盟友，也是參議院最保守的成員之一。幾天前民主黨參議員展開激烈爭論，質疑賽森斯對民權和獨立於總統的承諾。司法部已參與捍衛川普政府有關移民政策的行政命令。

(旺報)