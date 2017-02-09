拉加德：IMF對希臘經濟將無情地說實話

我要評比

國際貨幣基金（IMF）總裁拉加德（Christine Lagarde）今天指出，IMF在針對希臘經濟的評估將嘗試做為「無情的實話實說者」，希臘需對退休和稅務系統尋求進一步改革。

拉加德在華府智庫－大西洋理事會（Atlantic Council）舉辦的活動中談及透明度時表示，儘管希臘政府抗議IMF過於悲觀，但IMF不會收回對希臘經濟展望的看法。

IMF在將近4年來首次對希臘年度經濟審核中指出，即使實施數年緊縮措施，希臘債務仍無法負荷。

IMF建議希臘改革退休系統並專注支援貧困人民、擴大稅基和降低稅率以拉抬經濟成長。

雅典方面，政府發言人說，希臘政府不會在不再包括IMF資金的歐洲紓困計畫中對IMF「預防性」緊縮措施的「不合理要求」讓步。

此外，希臘央行對IMF建議需額外增加100億美元銀行資本緩衝也表達異議。

拉加德在IMF報告中指出，「我們嘗試，誠實地，做為無情的實話實說者」，「確實，我們偶爾遭致批評，我很確定希臘當局不喜歡我們所說的一些事。」

她說，「改革絕對需要。某人會問我這些問題3次以上，我的回答都是一樣的。」

拉加德還表示，希臘需進一步改善其數據透明度，指出希臘經濟數據存有頻繁且重大的修正情形。（譯者：中央社徐睿承）1060209

(中央社)