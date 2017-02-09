台鐵產業工會上凱道 要求撤曠職單

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台鐵產業工會今天下午將從交通部遊行總統府，除要求改革工會認為的過勞班表外，另台鐵對春節未依規定出勤的員工寄出曠職單，產業工會認為員工是依法休假，要求撤曠職單。

產業工會說，台鐵長期放任人力不足，近30年「日夜休」班表讓員工過勞，嚴重危害員工的身體健康與家庭生活。

產業工會表示，屢次要求台鐵補足人力、改革班表，台鐵雖與工會協商數次，不但毫無進展，最後還是維持與現行制度無異的日夜休班表，甚至加班費還變少。

為凸顯日夜休班表對路局員工造成的危險，產業工會在春節發起依法休假行動。

不過，台鐵認為產業工會春節依法休假行動不符規定，已對370名未依規定出勤員工寄發曠職通知單，這370多人面臨記過懲處，少部分甚至可能被免職。

因交通部、行政院力挺台鐵的做法，產業工會質疑所謂最會解決問題的蔡政府，變成「解決『提出問題的人』的政府？」

產業工會要求立即改革台鐵班表，政府停止打壓，並請蔡總統要求台鐵路局全面撤銷員工曠職單。

交通部重申，接受續改善勞動條件，不接受惡意影響春節疏運。

交通部說，現行三班制班表改變需多數員工共識，且台鐵夜班仍有3至5小時休息待命時間，台鐵員工是經由國家考試錄取，薪資、退休、保險都依公務員法令規定，雖兼具勞工身分，仍須遵守公務人員相關法規。1060209

(中央社)