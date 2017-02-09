《時來運轉》運彩的用人眉角

台灣運彩總經理林博泰(左)上時來運轉節目，與主持人尉遲佩玉(右)談運彩眉角。(林勝發攝)

前一陣子跟媒體朋友們談運彩業務時，有談到運彩是怎麼樣在用人的，當時用了一個物理「作功」的公式，沒想到在場的媒體朋友們都覺得還蠻有意思的，建議我可以找個機會說出來給大家參考參考，現在正好是金雞年的開始，所謂一年之計在於春，今天就利用這個機會，跟大家來談談「作功：Ｗ＝F x S」這個物理公式個人是如何用在公司的人事管理上。

(台灣運彩提供)

我想大家在國中理化課程中都有學過「作功：Ｗ(功)＝F ⃗(力) X S ⃑(沿力方向的位移)」這個物理公式，用在公司的人事管理上，W(功)就是一個人工作的整體表現，F ⃗(力)則有三要素：1.「大小」可以說是一個人的工作能力強或弱、2.「方向」指的是一個人的工作態度是正向或負向及3.「作用點」則可說是一個人的職務安排有沒有適才適所，而S ⃑就是沿力方向的位移(距離)，也就是一個人肯跟公司一起打拼的時間長短。

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我們每個人在公司上班就是在「作功：Ｗ(功)」，功愈大對公司的價值就愈大，要發揮最大的功，首先就是個人的專業能力(對運動賽事的瞭解、玩法設計、系統開發、賠率設定、風險控管以及投注站管理…)不可或缺，能力越強「作功」越大，其次就是工作態度至為重要，凡事正向思考，積極尋求解決之道，工作成效自然加乘，再者就是職務的安排是否適合員工的屬性，善於天上飛的鳥如何避免放在水裡游，善於水裡游的魚如何避免放到天上飛，都是公司人事安排重要的課題，最後就是如何營造一個好的工作環境及具有未來發展性的組織，讓有能力、態度正向的員工願意持續不斷投入，跟公司一起長長久久的打拼，以上4個重要因子如果能夠發揮到最大，那絕對是公司及員工之福，提供給大家參考。

(中時電子報)