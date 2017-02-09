張智霖難得這麼做 袁詠儀結婚16年「開心得飛起來」

結婚16周年，張智霖送給老婆袁詠儀美麗的花束和小卡，讓她開心得飛起來。(取材自微博)

袁詠儀、張智霖2001年在海外秘婚，實際上兩人至今再一起超過20年了。(中時資料照片)

港星袁詠儀和張智霖沒有轟轟烈烈的交往經過，卻有細水長流的甜蜜婚姻，婚後生活可謂相當低調，昨晚袁詠儀難得貼出夫妻黏緊緊的放閃照，原來是慶祝結婚16年，在好友的簇擁下，靚靚深情告白，說老公讓她「開心地飛起來」。

袁詠儀、張智霖結婚16年，實際上他們再一起至今已有20多年時間，1993年，已是影壇閃亮之星的袁詠儀，與歌手出身的張智霖合作電影《邊緣浪子》，兩人日久生情，愛情長跑多年後，才在2001年去國外旅遊時秘婚，之後返港在郭富城開的餐廳補宴客，婚後5年生下兒子張慕童。

昨晚袁詠儀在微博貼出多張照片，除好友聚會團體照外，亮眼的是夫妻倆的放善照，袁詠儀說：「好驚喜！張先生竟然送花，真是開心得飛起來。謝謝見証我們16年的好朋友一起來慶祝…」，老公張智霖除了送花，重點是上頭的小卡，寫著「Dearest老婆，16上有您」，簡單幾個字，卻情意滿滿，讓袁詠儀好感動，笑臉藏都藏不住。

(中時電子報)