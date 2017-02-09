韓執政新世界黨將易名自由韓國黨
南韓執政新世界黨發言人昨天表示，黨議員大會已達成共識，決定13日將黨名正式改為「自由韓國黨」。
南韓聯合新聞通訊社報導，新世界黨表示，在更名過程中徵求了專家意見，新黨名高度概括了自由民主、自由市場經濟等保守派的價值觀。
據悉，「自由韓國黨」還將敲定黨徽和代表黨的顏色，黨徽將採用白底黑字藍圖案，與太極旗所用三色相呼應。
據報導，新世界黨前身「大國家黨」在朴槿惠出任黨魁的2012年2月更名為「新世界黨」，距今僅有5年多，「大國家黨」一名則使用長達14年。
朴槿惠因閨蜜親信崔順實壟斷國政醜聞而遭國會彈劾失勢後，執政黨支持率大降，隨著內訌加劇，黨內非主流的反朴派與親朴派分道揚鑣退黨出走，另建「正黨」。1060209
(中央社)
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