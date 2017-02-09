花蓮太平洋燈會 猜燈謎加碼情人默契賽

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迎接元宵節與西洋情人節，花蓮縣政府將於11、12日晚間在花蓮市六期重劃區舉辦元宵猜燈謎、情人默契賽等活動，邀請民眾前往同歡。

花蓮縣觀光處代理處長彭偉族表示，太平洋燈會自1月21日開幕至今，已吸引逾百萬參觀人次；為迎接元宵及情人佳節，六期燈區分別於2月11、12日舉辦元宵節、情人節活動，配合特別活動舉行，人文水世界聲光秀展演暫停演出，主燈秀則照常演出，不受影響。

主辦單位表示，11日晚間7時至8時30分舉辦元宵猜燈謎活動，現場另準備限量200份的精緻小禮物贈送參與民眾，送完為止。

12日晚間7時至8時30分舉辦情人節特別活動，參與情人默契賽優勝者，有機會獲得情人對戒等多項好禮，活動採現場報名制。參與活動的民眾，穿著情侶裝、親子裝至活動舞台旁向對方告白「我愛你」，即可獲得限量520份精緻小禮物。

今年太平洋燈會六期燈區設置一座高達15公尺大型「鳳舞奇萊」主燈、全台唯一戶外開放式的「人文水世界聲光秀」、12座大型工藝花燈及絢麗遊燈花廊；另於鯉魚潭燈區安排紅面福鴨水舞秀展演，13鄉鎮街道掛上萬盞大紅燈籠，營造濃濃年味。

為豐富太平洋燈會可看性，主辦單位更換鯉魚潭燈區紅面鴨水舞秀舞碼，全新聲光享受，活動至2月19日止。1060209

(中央社)