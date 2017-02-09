屏東廣福國小校園 驚見半裸女屍

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屏東縣高樹鄉廣福國小籃球場旁，今天早上被民眾發現1名半裸女屍躺在地上，警方展開調查。

警方表示，今天早上6時許，到學校運動的民眾發現屍體，隨即報警，警方封鎖現場並由鑑識人員前往鑑識，女子下半身裸露，年紀約20多歲，身分還在調查。1060209

(中央社)