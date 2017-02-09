ZARA陸昔日最大旗艦店 關門

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新年才開始，ZARA位於四川省成都市總府路樂森購物中心的旗艦店關店。這家店於2011年底開業，曾是ZARA在中國大陸最大的一家旗艦店。

成都商報今天報導，ZARA總府路旗艦店大門緊鎖，玻璃門內糊上了白紙。ZARA中國公司官方證實，這間門市已於4日正式關閉。

2011年12月開幕的這家ZARA旗艦店為當時中國大陸最大門市，占地近3000平方公尺（約907坪）。這家店開幕也代表樂森百貨由奢侈品賣場向快時尚賣場轉型。

報導說，對於關店原因，ZARA中國公司官方未有回應。

但業界人士分析，ZARA關店可能與成都春熙商圈東擴有關。

隨著成都國金中心（IFS）、遠洋太古里主打體驗型購物方式的商圈落成，總府路上傳統的百貨商場漸失人氣。而ZARA於兩年多前在遠洋太古里開出旗艦店，號稱為亞太地區面積最大、裝潢最新、貨品最全的ZARA全新概念店。

另外，ZARA去年就透露會放緩店面擴張，將注意力更多地放到線上銷售管道。增加電商通路、收縮線下通路成為快時尚品牌不約而同的選擇。1060209

(中央社)