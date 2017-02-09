原住民王光祿獵槍案 最高法院直播中

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王光祿今天特別帶著老母親一起出庭。（林偉信攝）

司法史上頭一遭，最高法院審理布農族獵人王光祿涉持槍獵捕保育類動物非常上訴案，今天上午首次以網路直播方式開庭，王光祿特別帶了老母親一起出庭。民眾若要觀看，可上司法院官網，目前正直播中。

此外，除被告布農族人王光祿和9旬高齡母親將到法院旁聽，原住民族委員會主委夷將‧拔路兒（Icyang）也以專家鑑定人身分出庭捍衛原住民權益。

(中時)