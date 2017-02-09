妙齡女陳屍屏東廣興國小 下半身赤裸
屏東縣高樹鄉廣興國小關福分校籃球場旁，今日清晨有民眾運動時，發現有具屍體陳屍當地，還帶有血跡，嚇得立刻報警。里港警分局泰山派出所所長高三郎到場發現是一名半裸女姓陳屍在國小籃球場旁，隨即封鎖現場並通知鑑識人員到場採證。
警方初步調查，女子年約20至30歲，下半身赤裸，身上有傷口，是否為他殺，目前正深入追查。
(中時)
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