總價4千億 波音有望拿下新航39架客機訂單
美國航空製造商波音（Boeing），將有望擊敗對手空中巴士（Airbus）集團，搶下新加坡航空（Singapore Airlines Ltd.）最新一筆客機訂單。新航此番預計將購入20架777-9型客機和19架787-10客機，訂單總價值上看138億美元（約4,290億台幣）。身為東南亞最大航空，新航日前方才向空巴預訂67架A350客機，支援飛往紐約和洛杉磯航線，如今再次出手購機，顯示該集團雄厚的財力與企圖心。
據彭博社（Bloomberg）報導，波音繼上回成功打入印度市場後，可望再迎來一筆大訂單。東南亞最大的航空公司- 新加坡航空，考慮購入20架777-9型廣體客機和19架787-10型客機，總價值上看138億美元（約4,290億台幣），將是近期內新航第2筆新機訂單。此番購機，外界認為是為了取代目前服役的777-300ER客機，未來這批有年紀的舊機可能移交給旗下廉航使用。此外，為了應付飛往洛杉磯和紐約的長程跨洋航線，新航亦要求波音，將777-9型客機改裝成450名乘客版本，讓新機的載客量能與過往747巨無霸客機（Boeing 747”Jumbo Jet”）相同。
波音去年呈現訂單衰退且搶單不順的狀態，尤其在川普（Donald Trump）當選後，屢屢掃到颱風尾，此番新航的訂單選擇777-9和787-10型客機，都是波音最新研發的機種。其中777-9屬於機身加長的型號，三級艙等設計最多能載405名旅客，假想敵為空巴集團的A350；而787-10型則是波音現役最大型的客機，滿載航程最遠可到12,964公里，足以覆蓋9成以上的跨洋航線，其載客量可達330名，目標取代對手的A330與A340客機。
(中時電子報)
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