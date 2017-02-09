NBA》禪師加速尼克分裂 安森尼堅定不走

就算要跟尼克總裁菲爾傑克生槓上，安森尼也不惜任何代價，就是不肯放棄自己的交易否決權。(美聯社資料照)

尼克本季內訌程度越來越嚴重！隨著尼克總裁「禪師」菲爾傑克生8日在推特痛批「甜瓜」安森尼沒有求勝欲望，企圖迫使甜瓜放棄交易否決權，如今看來全沒效果，因為安森尼反而更堅定續留尼克，且跟隊友放話不被禪師掃地出門。

儘管傑克生是名偉大的教練，但當管理階層的手段卻很差勁，像是這次為了逼迫安森尼放棄交易否決權，禪師先讓自己助手放話安森尼如果去了快艇或騎士，就不會使用自己交易否決權，再把安森尼擺上交易檯面，去跟其他球隊談判。

眼見快艇、騎士、塞爾提克等隊都對安森尼不感興趣，傑克生只好再次公開批評安森尼(去年他就罵過甜瓜打球自私)，希望能讓甜瓜不爽走人，如此拙劣的激將法，當然只讓甜瓜更不開心，反而想跟尼克高層直接槓上，甚至逼禪師走人。

傑克生這種大耍心機的運作手法，除了讓原本就已動盪不安的尼克內部更加混亂，也造成不少球員經紀人反感，紛紛放話不想讓自己球員前往尼克打球，等同增加尼克想要補強難度，再這麼惡鬥下去，禪師的地位只會越來越危險。

(中時電子報)