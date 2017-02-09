《東京愛情故事》女星息影前 最後一拍玩人獸交
現年已經49歲的日本女星有森也實，過去因和織田裕二、鈴木保奈美合作經典日劇《東京愛情故事》，儘管當時打出知名度，可惜事後的演藝路多是配角，她曾豁出去拍三級片、寫真集，如今又在新片解放，大玩「人獸交」！
有森也實在拍了《東京愛情故事》後，名氣遲遲未起色，多半演的是配角，這期間她也嘗試拍了三級片及寫真集，甚至有傳她會踏入AV界！不過她在導演片嶋一貴執導的新片《犬婿》中先豁出去，她不僅會全裸上陣，更因故事講述的是她與一個狗頭人身的犬男在荒島的故事，兩人還有激烈的「人獸交」。
而這樣的犧牲演出，有森也實也說「就當是自己息影前的最後演出」，因此決定放膽豁出去，據悉電影會在5月上映，但觀眾是否接受仍有待觀察。
(中時電子報)
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