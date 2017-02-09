高雄鐵警疑似執勤摔落鐵軌 送醫急救
鐵路警察局高雄分局警備隊林姓警員，8日下午疑似執行護車勤務時摔落鐵軌，造成頭部、手腳撕裂傷，經緊急送醫，目前在高雄榮總加護病房救治觀察中，生命跡象穩定；警方表示，林員沒有感情困擾，初步了解應是不小心意外自己摔下火車。
林姓警員是台南新營人，鐵警高雄分局副分局長洪玉發說，林姓警員（22歲）去年10月從台北調回高雄，平時工作認真，表現優秀，昨天下午2點他負責一列從高雄至岡山間莒光號勤務，原本應5點回來，但到下午5點半人還沒進辦公室，打電話也聯絡不到人。
洪玉發表示，警方立即聯絡他家人及親友也都沒有他的消息，隨即出動人力沿著鐵軌全力搜尋，直到晚間9點多，才在半屏山與中油廠區之間的楠梓區屏山巷東門平交道上找到他，林員躺在鐵軌旁草堆間，多處擦傷及骨折，警方報請救護車立即送醫，目前住院治療中。
洪玉發說，林員可能是不小心自己摔落，年輕小伙子沒有感情困擾。
高雄分局偵查隊長張興華昨晚趕往救護，他說，當時他問林員「我是誰？」林員還很清醒回答「隊長」，表示，當時意識清楚。
張興華表示，莒光號的車門是折疊式，需人工開關，林員沒有女友、無感情因素，完全是工作上的意外。
(中時)
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