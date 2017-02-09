急速冷凍！鄭明典：24小時內降10度

台北市中正區的氣溫，在24小時內狂降超過10度。（圖片來源：鄭明典臉書）

入冬後第一波寒流報到，而且來得又快又猛，氣象局預報中心主任鄭明典表示，台北在24小時內降溫超過10度，全台對這波寒流應該「普遍有感」！

鄭明典今早在臉書貼出一張圖表，顯示台北市中正區的氣溫，從昨（8）日11時左右的22.2度一度狂降，到今早5時左右只剩11.4度，不到24小時，降溫超過10度，真的是比溜滑梯還快。

鄭明典表示，昨天早上還暖暖的，隔了一個晚上，台北站已經進入入冬新低溫的範圍，不到24小時氣溫下降超過10度。其他地方的降溫也應該是「普遍有感」！不過，因為這波是乾冷，所以台北白天會持平或稍回升，中南部出太陽的地方回暖還會很明顯，要等到晚上才會有新低溫。

(中時電子報)