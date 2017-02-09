七旬翁老當益壯 「援」來都是假的

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警方到場了解，發現吳姓老翁網路聊天認識援交女子，為躲避警方查緝，需購買點數卡來交易。（陳世宗翻攝）

台中市政府警察局第六分局永福派出所，於5日接獲報案，有民眾疑似遭詐騙欲購買點數，經員警洪國峰、黃柏蒼、見習生劉雅綸到場了解，吳姓老翁年過七旬體格依然勇健，日前於網路聊天認識綽號「夢瑤」之援交女子，夢瑤告知吳男為了躲避警方查緝，需購買點數卡來交易。

警方指出，援交女子慫恿老翁購買新台幣3000元的遊戲點數，經警方細心解釋，才驚呼「援」來都是假的。

警方呼籲民眾，遊戲點數已經成為犯罪集團進行詐騙的金流管道，若遇到詐騙案件應冷靜查證，切勿聽信網友的要求而前往購買遊戲點數，即使是網路上認識的親友，也應該進行查證，有任何與詐騙相關的問題，歡迎撥打165反詐騙諮詢專線查證。

(中時)