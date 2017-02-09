遭黃文玲控不實爆料 段宜康二審逆轉改判無罪

民進黨立委段宜康，3年前「九合一」選舉期間 ，在臉書不實爆料，指以無黨籍參選彰化縣長的前台聯立委黃文玲，與國民黨籍候選人林滄敏共用藍營金主，黃憤而提告，台北地院依違反選罷法判他有期徒刑4月，可易科罰金，褫奪公權1年，但高院今日逆轉改判無罪，全案可上訴。

(中時)