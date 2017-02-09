名律師遭痛毆 檢依殺人未遂罪嫌起訴三男
男子黃郁豪、陶彥誠、蔡逸晟3人去年6月，光天化日之下，以鐵鎚等凶器痛毆名律師葉建廷。台北地檢署今依殺人未遂罪嫌起訴黃男3人。
警方調查，去年6月22日上午7時30分許，黃男等3人從住處分持器械，轉搭計程車到北市和平東路，徒步走到葉住處附近的北市新生南路、辛亥路口，守候1個小時後，見到葉加以尾隨，在台大體育館外的人行道上襲擊。
葉短短7秒被打得肋骨斷裂、頭部受創，跑回住處求援，由家人陪同赴醫院治療。黃嫌等3人犯案後，搭計程車到忠孝東路、新生南路口，多次轉搭計程車，刻意繞了一大圈。
事後3人向警方投案，辯稱看不慣葉建廷常替財團辯護才教訓他，檢方訊後聲請羈押，但台北地院裁定3人交保，檢方不服，抗告成功。
後來台北地院再傳3人重開羈押庭後，認定可能還有共犯，且3人犯後即丟棄手機，有滅證事實，又上次交保時，法官已諭令不得私下接觸，但3人中有2人仍一起搭車離去，顯有串證之虞，裁准3人羈押禁見。
(中時)
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