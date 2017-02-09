上任第一次 川普致函習 尋求中美建設性關係

我要評比

圖為美國總統川普（左）與中國國家主席習近平的資料照。（併圖/美聯社）

美國總統川普周三致函中國國家主席習近平，說他期待與習共同發展有利中美雙方的「建設性關係」。彭博（Bloomberg）新聞社指出，這是川普就職以來，首度聯絡習近平。

據路透報導，白宮在聲明中說，川普也為習近平祝賀他就職致謝，並祝中國民眾有個吉祥順遂的雞年。

彭博社指出，這雖是川普就職以來，首度直接與習聯絡，但他在與超過12國領袖通電話後，至今仍未與習透過電話交談。

由於川普在競選期間，不斷痛批中國進行不公平貿易，因此目前承受了要採取某些行動的壓力。川普除了質疑北京的「一中」政策外，也批評大陸高層沒對北韓採取更多行動。就在上星期，他再度批評中國操縱匯率。

(中時電子報)