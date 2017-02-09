特斯拉20日將開始試產平價電動車Model 3

我要評比

2016年3月31日，特斯拉執行長Elon Musk在Model 3設計工作室的揭幕儀式上講話，地點位於加州霍桑。(圖/美聯社)

特斯拉公布新款車Model 3。(圖/美聯社)

特斯拉公布新款車Model 3。(圖/美聯社)

據《路透社》報導，特斯拉告訴供應商將於本月20日開始試產眾所矚目的Model 3轎車，知情人士指出，這一動作將可解除原本預計在今年7月開始正式生產的疑慮。

Model 3是特斯拉平價電動車款，也是特斯拉為打進大眾市場的一款利器，始終是其重心。

消息來源並不清楚本月Model 3的試產數量，但是將有一批Model 3開始測試組裝系統和汽車部件品質。

特斯拉執行長Elon Musk去年告訴投資者和超過37萬客戶，引領企盼的Model 3預計在今年7月開始生產。當時，很多分析家和供應商都認為這個時間表相當具有野心，基本上很難達成。

如果特斯拉本月20日就開始在加州佛蒙特工廠試點生產的話，那麼之後對股東報告第四季生產結果時，也可以針對Model 3推出計畫有較好的回答。

特斯拉自2010年上市以來尚未有年度獲利，但它的市場資本達414億美元(約台幣1.28兆)，已經相當於去年盈餘47億美元(約台幣1,460億)日產汽車(Nissan)。

在政府補助前，Model 3售價預計為3.5萬美元（約台幣108萬）。

Musk對於汽車、太空探險和清潔能源的大膽計畫都燃起投資者對特斯拉的信心，但也有人懷疑他是否真的能在2018年達到每年生產50萬輛車的承諾。

(中時電子報)