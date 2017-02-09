川普勝選 學者：聽不懂歐巴馬說啥 全球掀反「偽專家」
美國新任總統川普(Donald Trump) 上任以來，民調皆顯示他是史上支持率最低的剛上任總統。網友也將川普與歐巴馬（Barack Obama）就職觀禮人潮圖對照，指兩任總統人氣差很大。但《黑天鵝效應》作者塔雷伯 (Nassim Nicholas Taleb) 日前受訪指出，川普當選總統、英國脫歐等事件，是因全球掀起反「偽專家」。對民眾來說，川普邏輯簡單易懂，歐巴馬不同，民眾聽不懂他在說什麼，也就說不出他錯在哪。
根據印度報《The Hindu》報導，川普能當選，是因為他了解經濟問題所在，且他把話說的淺顯直白，邏輯不複雜，連雜貨店老闆都聽得懂，所以當川普發生錯誤，能批評與指正。但歐巴馬就不一樣，市井小民聽不懂他在說什麼，所以也不知道歐巴馬錯在哪。
塔雷伯認為，歐巴馬雖然行事良善，表現得像主教一樣，民眾卻沒有感覺生活變好。但這不是在競選主教，川普所作所為不用像聖人一樣。並說歐巴馬是演員，看起來是好爸爸、值得尊敬，但2008年全球經濟危機並未結束，他只是將問題拖延，而非徹底解決經濟體系的問題。
塔雷伯指出現在最大的問題是「假專家」太多，這些人不知道自己不懂，還假設自己深知他人想法。塔雷伯批評知識份子把經濟搞得太過複雜，也直言川普的言論或許讓人反感，但那些知識份子對待與自己意見不同的人，也好不到哪去，導致民眾對知識份子統治階層反感。
57歲的經濟學者塔雷伯（Nassim Nicholas Taleb），把無法預測的發展稱為黑天鵝，著作《黑天鵝效應》（The Black Swan）一書享譽國際，他準確預言全球金融海嘯、英國脫歐及川普當選。
(中時電子報)
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