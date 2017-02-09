不讓媽媽驚慌 王光祿帶她出庭

台東海端鄉布農族獵人王光祿涉槍砲案非常上訴今開庭，王光祿擔心母親看到媒體報導會驚慌，今早帶母親北上開庭。

王光祿涉非法持有獵槍和違反保育法，被判刑3年6個月定讞。原民團體和法扶律師提起非常上訴。

今天最高法院開審理庭，並且直播。王光祿清晨5時帶著母親和妻子搭火車北上開庭。

王光祿說，母親對他的案子不是很了解，有一次在電視上看到他時，還在問「怎麼在電視上」，後來知道要被關時，就很驚慌。為了不讓母親又在電視上看到他而驚慌，所以帶她北上。1060209

(中央社)