朴子配天宮慶元宵 燈花媽踩街嘉年華
嘉義縣朴子市公所與朴子配天宮於11日、元宵節舉辦「燈花媽踩街嘉年華」活動，讓小朋友提著自己彩繪的小燈籠，陪燈花媽祖踩街秀創意。
朴子市公所今天表示，傳承元宵節習俗，特別將燈籠彩繪與踩街嘉年華結合，透過寓教於樂方式，讓小朋友認識家鄉「燈花原鄉」美名。
朴子市長王如經指出，元宵節除了吃元宵，觀賞燈花外，小朋友最期待的是，提著燈籠在夜裡探索的趣味。早期物資匱乏，燈籠都是小朋友自製，雖不精美，趣味性十足，現在燈籠造型精美可愛，但卻少了點感覺。
因此，公所堅持用傳統紙燈籠當素材，讓小朋友塗鴉、發揮創意，畫出獨一無二的燈籠，元宵節時，可以提著自己彩繪的小燈籠，陪燈花媽祖踩街秀創意。
朴子配天宮董事長黃清田表示，元宵節前一天，廟方會搭起大帳棚，動員100多位義工搓湯圓，在元宵節清晨，送平安湯圓給鄉親品嚐，當天下午還有特製Q版的大耳香爐小提燈大放送暨燈花媽踩街嘉年華。1060209
(中央社)
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