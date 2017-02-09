暴風雪欲來 紐約出奇高溫

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大紐約地區今天迎來冬季攝氏17度異常高溫，但明天將有暴風雪襲擊，紐約市及長島地區已經宣布停課，積雪可望達到8到12英寸，地面將出現黑冰。

大紐約地區今天出現奇怪的華氏62度高溫，打破1965年的華氏61度紀錄，路上不少行人穿著春裝亮相，感覺不出是冬季。

不過暖和天氣只有1天光景，美國國家氣象局（National Weather Service）宣布，大紐約地區明天風速將達每小時35英里，積雪有8到12英寸，也將再回到攝氏零度以下低溫。

紐約市長白思豪（Bill de Blasio）已宣布明天停課1天，呼籲市民注意行車安全及保暖，同時盡量避免出門。1060209

(中央社)