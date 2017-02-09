「H.H.第三世多杰羌佛系列報導」書展中的佛光 H.H.第三世多杰羌佛

國際書展H.H.第三世多杰羌佛專區規劃如畫廊般優雅。(圖片來源：展出單位提供)

由文化部主辦的2017台北國際書展，以兼具閱讀推廣、國際交流、出版專業等功能著稱，昨(8)日起至13日在世貿盛大舉行，走過四分之一個世紀，堂堂邁入第25屆，展出豐盛，此屆展覽中，發現一小而美的”H.H.第三世多杰羌佛”專區，類似畫廊規劃，質感優雅，展出書籍、畫冊、字畫等，含括藝術、書法、詩詞、哲學..等三十個大類多元創作成就，與台北國際書展標榜是最具活力、最具多元特色和國際風味等精神相呼應。

”H.H.第三世多杰羌佛”專區背靠國家圖書館展位，面對動漫與輕小說區，鄰近書展大賞主題館、文學沙龍區，雖只有兩個展位，攤位頗為吸睛，展區搶先映入眼簾的是一幅長225cm*寬168cm巨大畫作~蒼葉拋紅，該畫作滄桑的荷葉獨特有勁，一朵朵紅蓮拋耀水面，由頂灌注的水波粼粼，洩下無限光芒，很容易吸引過往觀眾，很神奇的是，現場展出的其實只是大圖輸出的複製畫，卻讓人誤以為是真跡般的立體，據現場服務人員介紹，蒼葉拋紅是H.H.第三世多杰羌佛獨創十六種派系之一的堆疊技法所創作，作畫時得一層彩畫乾燥之後繼續另一層彩畫，一層層堆疊立體感十足，據說原作花費六年時間才完成！

原來H.H.第三世多杰羌佛是英國皇家藝術學院200多年來首位被授予”Fellow”頭銜的世界頂級藝術家，獲獎無數，作品是世界各大收藏家搶著收藏的對象，著名的美國國際藝術館（網址www.IAMASF.org）是一座面向全世界的公共藝術館，陳列的都是世界頂尖級的藝術家的作品，全館陳列最多的就是第三世多杰羌佛世界瑰寶級的珍貴藝術品。H.H.第三世多杰羌佛畫作在國際市場拍賣價格屢創新高，把張大千、徐悲鴻等大師級作品拍賣價遠拋在後，2015年H.H.第三世多杰羌佛的《墨荷》畫作於紐約貞觀國際拍賣公司紐約春拍會上締造每平方英呎拍賣價165萬美元總價1650萬美元（約台幣5.1億）的高價格！更在秋拍會另一幅《枇杷》上超越了《墨荷》創造了每平方英呎拍賣價170萬美元的驚人價格！

令人好奇的是，”H.H.第三世多杰羌佛”專區為何以佛號為名？原來，此區作者的名字就是”第三世多杰羌佛”，這是美國政府法定的名字。二零一一年一月十九日美國首都華盛頓市葛瑞市長正式宣布該日為“第三世多杰羌佛日” ，成為此世界上唯一政府頒布的佛陀之日，2012年12月12日美國參議院全數通過用H.H.(His Holiness)這樣的冠名尊稱第三世多杰羌佛，該614決議文並被上到美國國會紀錄中。

法音出版社在H.H.第三世多杰羌佛開示的學佛一書中說明了其來歷：H.H.第三世多杰羌佛是始祖報身佛多杰羌佛的真身降世，這不是自稱，也不是自封的，而是由西藏各大教派的領袖或攝政王、大活佛們一致公認行文認證的。如整個世界佛教化虹身大法掌教領袖、晉美彭措的上師多智欽大法王；阿秋大法王；貝諾大法王；吉美多吉大法王；楚西大法王；達龍哲珠大法王；公保．都穆曲杰法王；夏瑪巴攝政王；唐東格博波大菩薩等佛教首腦們一致書面行文認證附議的，並經由金剛法曼擇決，定性了佛教首腦們的認證真實不虛：確定了南無第三世多杰羌佛是本初佛多杰羌佛的轉世真身！

第十六世唐東格博大菩薩。(圖片來源：自日月光三乘網 www.sunmoonlight.org)

各大教派的領袖或攝政王、大活佛們的親筆簽名文件在書展中展出的”多杰羌佛第三世(中皆有收錄，多達近六十份，H.H.第三世多杰羌佛是自從有佛教史以來唯一的一位獲得最多最高認證的獨一人，今年一月有一組被塵封20多年的珍貴錄影問世，錄影中紀錄當代中國四大高僧之首~成都千年禪院昭覺寺方丈清定大法師、峨嵋山金頂第十三代祖師普觀長老、人人敬奉的藏密佛教虹身大菩薩唐東迦波等拜南無第三世多杰羌佛為師，讓佛陀真身降世的身份更不容置疑！

清定法師拜師。(圖片來源：自日月光三乘網 www.sunmoonlight.org)

佛教有所謂的”五明”， 五明包括工巧明（世間一切藝術造詣至深）、醫方明（醫理醫術精道無比）、聲明（詩、詞、歌、賦、文學、辯才等無與倫比）、因明（五明之統帥，揭示世界萬物之真理）及內明（道德功夫所實證之內密功力）， H.H.第三世多杰羌佛專區以”全方位成就無與倫比”為主題，看似好大口氣，但巡禮展出內容，越發引人稱奇，集醫者、畫家、雕刻家、書法家、詩人、哲學家和慈善家於一身，2010年世界和平獎最高榮譽獎的得主H.H.第三世多杰羌佛的各項成就實實在在！

(中時電子報)