曾散布馬英九走光照 陳育賢誹謗判拘役50天確定
曾散布前總統馬英九走光照、並公布在臉書的記者陳育賢，前年在自己臉書上張貼「支持朱立倫參選中華民國總統後援會成立暨誓師大會，車馬費300元」的轉載文章，並加註「這樣少有點落漆」，一審依誹謗罪判陳女拘役50日，得易科罰金，案經上訴，高院今日駁回確定。
去年10月28日，陳姓網友以暱稱在立委高志鵬臉書頁面留言，張貼「支持朱立倫參選中華民國總統後援會成立暨誓師大會，日期2015年10月28日，地點在新北市三重區綜合體育館大門口集合，車馬費300元」的訊息，陳女未查證，就逕行轉貼並加註自己意見。
主辦這次活動的蔡男認為陳女所言不實憤而提告，經檢方起訴，陳女辯稱，車馬費300元是否屬實「無法查證」，為了保護消息來源，她將陳姓網友暱稱打上馬賽克後轉貼到自己臉書頁面上，之所以加註「這樣少有點落漆」文字無特別意思，沒有損害他人名譽。
士林地院認為陳育賢未經合理查證，擅以網路臉書頁面轉貼、加註原訊息，所指摘、傳述之事亦足以毀損蔡宏駿名譽，她輕率發表網路言論之舉，明顯逾越法律保護言論自由界線，散布文字誹謗犯行明確，判她拘役50日，並諭知易科罰金折算標準。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。