曾散布馬英九走光照 陳育賢誹謗判拘役50天確定

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曾散布前總統馬英九走光照的記者陳育賢(圖)，前年在自己臉書上轉載「支持朱立倫參選中華民國總統後援會成立暨誓師大會，車馬費300元」一文，並加註「這樣少有點落漆」，高院二審依誹謗罪判陳女拘役50日，得易科罰金確定。(圖/陳育賢臉書)

曾散布前總統馬英九走光照、並公布在臉書的記者陳育賢，前年在自己臉書上張貼「支持朱立倫參選中華民國總統後援會成立暨誓師大會，車馬費300元」的轉載文章，並加註「這樣少有點落漆」，一審依誹謗罪判陳女拘役50日，得易科罰金，案經上訴，高院今日駁回確定。

去年10月28日，陳姓網友以暱稱在立委高志鵬臉書頁面留言，張貼「支持朱立倫參選中華民國總統後援會成立暨誓師大會，日期2015年10月28日，地點在新北市三重區綜合體育館大門口集合，車馬費300元」的訊息，陳女未查證，就逕行轉貼並加註自己意見。

主辦這次活動的蔡男認為陳女所言不實憤而提告，經檢方起訴，陳女辯稱，車馬費300元是否屬實「無法查證」，為了保護消息來源，她將陳姓網友暱稱打上馬賽克後轉貼到自己臉書頁面上，之所以加註「這樣少有點落漆」文字無特別意思，沒有損害他人名譽。

士林地院認為陳育賢未經合理查證，擅以網路臉書頁面轉貼、加註原訊息，所指摘、傳述之事亦足以毀損蔡宏駿名譽，她輕率發表網路言論之舉，明顯逾越法律保護言論自由界線，散布文字誹謗犯行明確，判她拘役50日，並諭知易科罰金折算標準。

(中時)