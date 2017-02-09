揮不去的陰影 70％美國人預測近日會有大型恐攻

時報廣場跨年倒數 出動防爆警犬紐約時報廣場水晶球跨年活動倒數計時，為防恐怖攻擊，警方高度戒備，出動防爆警犬、鎮暴車，並首度出動重型砂石卡車在現場維安。中央社記者黃兆平紐約攝 106年1月1日

過去幾年，歐美皆籠罩在恐攻陰影中，人肉炸彈攻擊、綁架人質、孤狼式襲擊等案件頻傳，不過隨著川普強勢宣誓剷除恐怖份子，人民對國內安危的信心是否提升？美國昆尼皮亞克大學（Quinnipiac University）調查顯示，70%美國受訪者仍猜測，美國近期會發生大規模恐攻。

根據《Quinnipiac University Poll》網站，在2/2-2/6間、對全國1155名受訪者進行的調查顯示，70%美國選民認為，美國近期很有可能發生造成巨大傷亡的恐怖攻擊。至於威脅美國本土安危的最大敵人是什麼？高達56%受訪者認為是聖戰份子，17%選民認為是性格激進的國外遊客，另有14%的人推測，最大威脅來自敘國難民中的恐怖份子。

美國總統川普就任後，多項施政方針引起社會反彈聲浪，美國人究竟如何看待川普？在人格特質複選民調上，42%受訪人認為他不誠實、47%受訪者認為他沒有優秀領導技能。另在處理恐怖主義上，達49%投票參與人投下不贊成票。

(中時電子報)