曝女兒做「這件事」超慌張 宋達民：怕被投訴

宋達民夫妻曝女兒在公車上的行徑，引發網友討論 。(圖/宋達民和洪百榕愛的粉園臉書)

演藝圈「銀幕夫妻檔」宋達民與洪百榕結婚邁入13個年頭，一家四口感情相當融洽，不過搭公車出遊時，女兒「寶妹」認為自己不符合博愛座資格，顯得格外慌張，深怕遭到其他乘客投訴。

宋達民與洪百榕結婚多年，感情依舊甜蜜 。(圖/本報系資料照)

宋達民夫妻倆在臉書PO出女兒坐在公車上的照片，只見女兒「寶妹」神情慌張，不時轉向後方察看，原來是認為自己不符合坐博愛座的資格，才特別顯得坐立難安，這讓宋達民直呼「很怕遇到正義魔人」檢舉，對此網友留言要她放心坐別擔憂，只要是「老弱婦孺」都符合資格，但仍不忘叮嚀「看到有需要的人還是要記得讓坐」，但也有網友不諱言「坐這座位真的是有無形的壓力」。

(中時電子報)