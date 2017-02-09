元宵節遇寒流 賞燈四法寶報你知

入冬首波寒流南下，元宵節北台灣低溫下探8、9度，國民健康署建議出外賞花時，隨身準備一杯溫開水，除了可以禦寒還可以隨時補充水分。（王錦河攝）

入冬首波寒流南下全台急凍，北台灣低溫更是下探8、9度，但本周六是元宵節，許多民眾把握開學前的最後一個周末，攜家帶眷出外賞花燈。國民健康署提醒，慢性病患者及長輩特別需要注意氣溫變化及保暖，建議隨身準備一杯溫開水，除了可以禦寒還可以隨時補充水分。

為了讓大家在元宵佳節可以安心出外欣賞花燈，國民健康署提供賞燈四法寶，第一， 服裝採洋蔥式穿法，內層穿排汗衣、中間層可穿人工纖維刷毛衣或羊毛層保暖，最外層可以穿著透氣防水、防風的外套。其次， 頭頸四肢要顧好，穿戴帽子、口罩、圍巾、手套及襪子等，尤其糖尿病人更要注意四肢末梢保暖，降低因為手腳凍傷，造成傷口感染引發截肢的風險。

第三、 隨身攜帶溫開水，冬天喝溫開水除了可維持體溫恆定，並透過排除尿液、汗以及糞便清除體內廢物，還能促進腸胃蠕動進而預防便秘。最後則是盡量選擇傍晚賞燈，避免愈晚愈冷，也能錯開人潮悠閒逛攤位。

春季乍暖還寒，氣溫驟降時血管內的平滑肌也會跟著收縮，容易造成血壓突然升高，進而增加心臟病及中風急性發作的機會，糖尿病、高血壓、高血脂等三高病人、長者、有抽菸或肥胖者都要小心。

國民健康署王英偉署長建議，有早起運動習慣的民眾最好等太陽出來、氣溫回升再出門，或改在室內運動。另外，三高患者及心血管疾病患者、長者，除規律服藥、定期回診和飲食控制之外，最重要的是要定期量血壓，並做好血壓監測。

(中時電子報)