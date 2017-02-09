李嘉欣6歲帥兒抽高 許寫成「言 牛」
「最美港姐」李嘉欣與富商許晉亨結婚8年多，夫妻恩愛如一日，並育有一子「Jayden」，李嘉欣當媽後減少演藝工作、專心在家相夫教子，同時也會透過微博分享家庭生活，而昨（8日）是Jayden的6歲生日，李嘉欣也曬出寶貝兒子慶生照，Jayden不僅抽高，粉紅頑皮豹玩偶不離身，模樣萌翻。
Jayden昨過6歲生日，李嘉欣也在微博PO兒子慶生照，身穿襯衫搭被毛衣的Jayden，打扮有如小大人，相當帥氣，側面照中他擁濃密睫毛，而4張照片中每張都有頑皮豹，也透露出Jayden對頑皮豹情有獨鍾，也讓李嘉欣有感而發寫下：「傻豹自有傻褔，Happy 6th Birthday，媽媽愛你」。
而在Jayden畫頑皮豹春聯中，把他的姓氏「許」寫得太開，乍看之下還像是「言 午」，不過媽咪李嘉欣還爆料，有時Jayden還會寫成「言 牛」，讓她哭笑不得。
(中時電子報)
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