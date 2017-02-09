獵槍案非常上訴 王光祿95歲老母出庭
台東布農族獵人王光祿以長槍獵捕山羌被判刑3年6月確定，檢察總長顏大和為此提起非常上訴，最高法院並創下首例網路直播開庭過程，王男今日帶著95歲老母親出庭，族人表示老母親不懂漢語及漢字，他們至今都不敢讓她知道兒子因打獵被判刑，怕她傷心難過。
最高法院今日由審判長洪昌宏、受命法官許錦印、吳信銘、王國棟、李鈦任共組合議庭召開調查庭，洪昌宏一開庭還幽默地說，他特地去學了布農族的問侯語，向大家問好，旁聽的原住民聲援者開心地鼓掌叫好。
洪昌宏話鋒一轉嚴肅地解釋，非常上訴案因檢辯立場一致，沒有爭點攻防問題，本案只是「調查庭」，他也重申依法論法，我國法律規範與日本不同，顏大和總長理應親自出庭，但如果總長執意派檢察官代理，在不妨礙訴訟進情況，合議庭也予以同意。
最高法院今日邀請4名學者專家到庭，提供相關的法律意見，法學教授主張依據國際公約，原住民有權使用獵槍打獵是被允許的，不應該受法律責罰，目前庭訊仍繼續進行中。
(中時)
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