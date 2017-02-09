獵槍案非常上訴 王光祿95歲老母出庭

最高法院審理布農族獵人王光祿所犯持槍獵捕保育類動物非常上訴案9日開庭，王光祿（右）一早就牽著母親的手出現在最高法院門口等候出庭。（季志翔攝）

台東布農族獵人王光祿(右)以長槍獵捕山羌被判刑3年6月確定，檢察總長顏大和為此提起非常上訴，王男9日帶著95歲老母親出庭。(林偉信攝)

台東布農族獵人王光祿以長槍獵捕山羌被判刑3年6月確定，檢察總長顏大和為此提起非常上訴，最高法院並創下首例網路直播開庭過程，王男今日帶著95歲老母親出庭，族人表示老母親不懂漢語及漢字，他們至今都不敢讓她知道兒子因打獵被判刑，怕她傷心難過。

最高法院今日由審判長洪昌宏、受命法官許錦印、吳信銘、王國棟、李鈦任共組合議庭召開調查庭，洪昌宏一開庭還幽默地說，他特地去學了布農族的問侯語，向大家問好，旁聽的原住民聲援者開心地鼓掌叫好。

洪昌宏話鋒一轉嚴肅地解釋，非常上訴案因檢辯立場一致，沒有爭點攻防問題，本案只是「調查庭」，他也重申依法論法，我國法律規範與日本不同，顏大和總長理應親自出庭，但如果總長執意派檢察官代理，在不妨礙訴訟進情況，合議庭也予以同意。

最高法院今日邀請4名學者專家到庭，提供相關的法律意見，法學教授主張依據國際公約，原住民有權使用獵槍打獵是被允許的，不應該受法律責罰，目前庭訊仍繼續進行中。

(中時)