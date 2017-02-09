被酸泳圈肚 女神卡卡籲以自己身材為榮

美國歌手女神卡卡（Lady Gaga）5日在職業美式足球NFL超級盃中場演出驚艷全場，不過卻有網友毒舌酸她的「小肚腩」，女神卡卡在社群媒體留言反擊。

高唱「天生完美」（Born This Way）的女神卡卡在個人Instagram網頁寫道：「我聽說我的身體成了話題，因此我想說，我以我的身材為豪，你們也應該以自己身材為榮。」

她還說：「無論你是誰或在做什麼，我都能給你100萬個理由，告訴你為何不需要為了成功而迎合任何人或任何事。做你自己，狠狠做自己」。

女神卡卡在超級盃（Super Bowl）中場秀身穿短版上衣和閃亮亮熱褲，露肚裝引發部分網友嘲諷。

路透社報導，奈森（Nathan）推特帳號@negans_swing留言：「試著享受女神卡卡表演，卻一直被她肚子晃來晃去的鬆弛肥肉干擾。」

其他人跳出來為卡卡說話。推特用戶摩根（Alexa Morgan）寫說：「大家笑女神卡卡有『游泳圈』，這就是為何女生會有這麼多身體形象問題。」（譯者：中央社盧映孜）1060209

(中央社)