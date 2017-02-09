寒流來襲 防一氧化碳中毒有撇步

我要評比

一氧化碳無色、無味，被稱為居家隱形殺手，高雄市警消今天提醒防範中毒撇步，一定要保持環境通風等「五要」原則。

寒流來襲，氣溫急凍，高雄市警消陸續到各場所宣導，提醒民眾注意防範居家隱形殺手「一氧化碳」中毒，維護居家安全。

高雄市消防局表示，一氧化碳因具有無色、無味特性，民眾因而容易降低對一氧化碳的警覺性，經常造成中毒事故；有效防範一氧化碳中毒，一定要確實遵照「五要」原則。

「五要」原則為要保持環境「通風」，避免陽台違規使用、紗窗不潔及晾曬大量衣物。要使用安全的「品牌」，熱水器應貼有CNS檢驗合格標示。要選擇正確的「型式」，選購屋外式熱水器並裝置於室外通風良好處所。要注意安全「安裝」，由合格燃氣熱水器及配管承裝業技術士安裝。要注意平時的「檢修」，熱水器應定期檢修。1060209

(中央社)