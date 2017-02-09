中國製造誰最強？陸民眾公認手機

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陸媒問卷調查顯示，大陸民眾認為中國製造與10年前相比進步非常大，其中手機通訊設備最受認可，獲65.1%支持。民眾也認為，應加強智財權保護，才能有助創新。

中國青年報社社會調查中心透過問卷網，共2000人接受這項問卷調查。

61.5%的受訪者認為中國製造和10年前相比進步非常大，32.3%認為中國製造進步一般，5.3%認為中國製造進步不太大，僅0.8%的受訪者認為沒有進步。

10年前大陸民眾最認可的中國大陸製造產品是玩具、打火機等小商品（60.7%），衣服、鞋子等衣物（59.1%）和各種工業設備的小零件（52.2%），以及家用電器（40.3%）和電子化工產品（25.3%）。

調查指出，現今最受認可的中國大陸製造產品是手機等通訊設備（65.1%）、航太航空設備（55.4%）和高鐵等交通設備（54.1%），以及橋梁建築業設備（53.9%）、家電（51.6%）、玩具等小商品（22.9%）。

大陸民眾孫雨表示，華為手機、聯想電腦早已走向國際，品質也是經過國際檢驗的，「絕對靠譜」。即使品質大幅提升，價格還是很便宜，一支高級的華為手機價格人民幣4000元，但蘋果手機就要6、7000元。

另一方面，有69.5%的受訪者認為中國製造應重視智慧財產權的保護和核心技術研發。1060209

(中央社)