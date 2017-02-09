秀智真人秀 與朋友結伴遊江原道

南韓影歌雙棲女藝人、「國民初戀」秀智的旅行是怎樣的呢？昨天下午7時，真人秀節目「OFF THE REC. SUZY」在臉書dingo及YouTube dingo音樂頻道披露了秀智日常生活。

南韓「日刊體育」今天報導，秀智和好友為看日出臨時決定出發去江原道束草，盡情享受了青春。

在親自熟練駕車前往束草的途中，秀智一行來到了高速公路旁的休息站，一口氣吃下了雞肉串、披薩、速食麵、魚餅等美食，度過了幸福的時光。

據報導，她們繼續驅車前往束草，在車上秀智開心地放聲歌唱，展現旺盛的興致與活力。在克服車輪陷入積雪的危機後，秀智一行人到達了束草。大家一起喝酒吃生魚片，敞開心扉相互暢談。

據報導，在接下來的第8集中，預計將播出秀智第2天早上起床後去看日出的故事。1060209

(中央社)