喪母之痛還沒過 蕭薔人工呼吸無效又「喪子」

蕭薔前年喪母，還沒走出傷痛，如今13歲愛犬阿乖也跟著離去，讓她想到就突然哭出來。(中時資料照片)

「台灣第一美腿」蕭薔今年已48歲，但始終未婚，所幸有媽媽跟愛犬「阿乖」陪伴，然前年罹癌的蕭媽媽因多重器官衰竭，在愛女懷中離世，讓個性獨立堅強的蕭薔鬆口說出「好孤單」，只剩愛犬陪伴，沒想到近日她又再經歷「天人永隔之痛」，狗兒子阿乖因心臟病也離開了。

蕭薔喪母之痛還未癒，又得面對「喪子」之痛，據《蘋果日報》報導，13歲的阿乖出生2個月就到蕭薔家，「蕭乖乖」是蕭媽媽給他的名字，想當時還擔心蕭薔照顧不好狗兒，沒想到一養就是10多年，去年蕭薔自費拍攝的公益年曆，就帶著阿乖入鏡，想給母子倆留下美美的回憶。

阿乖陪蕭薔熬過喪母的孤單，不料才過完年，蕭薔昨天在微信放上多張阿乖的照片，寫下「乖， 我不可能更愛你了，但我也不能再愛你了，謝謝你這一生的忠誠與陪伴，馬麻很幸福」，原來阿乖心臟病發作，當時蕭薔對著愛犬口鼻做CPR長達5分鐘，之後送醫仍遺憾未救回，她表示有時想到阿乖就會突然哭出來，但又想到愛犬走的那一刻很安詳，就覺得不該哭，如今阿乖已化成骨灰，放在蕭薔家族墓園裡，狗狗用品也都忍痛捐出，這幾天，蕭薔想念阿乖，則趴在他睡過的被單上，「聞聞看有沒有牠的味道」。

(中時電子報)