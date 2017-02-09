內湖元宵盛事 夜弄土地公繞境祈福

內湖夜弄土地公活動是地方上年度盛事。(土地公祠提供)

年度元宵節盛事，內湖夜弄土地公活動2月11日下午5時至10時展開，繞境路線行經成功路及內湖路等路段，沿途商家會遵循傳統，將鞭炮堆在神轎上祈求生意興隆，店家認為炸得越旺，生意就越興隆。

主辦單位梘頭福德祠主委陳尤雪表示，該祠是內湖歷史悠久的宮廟，香火鼎盛供奉之福德正神已有百年以上歷史，神恩廣被，「夜弄土地公」更是內湖地區長久以來的地方傳統民俗活動；元宵慶典於農曆正月初十日由信徒乞龜還願展開序幕，正月十四、十五日平安湯圓分享，元宵夜的土地公出巡遶境則掀起活動高潮。

福德正神遶境，神轎所到之處由商家燃放長串鞭炮感謝土地公，鞭炮愈多代表來年生意愈興隆，一旁的居民亦會爭相掃炮屑，因為炮屑象徵著財富，掃回來得越多，當年的財運就愈亨通。

(中時)