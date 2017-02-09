寒流來襲 新北市13人送醫

我要評比

寒流來襲，新北市9日凌晨至上午10時許，共有13人因身體不適通報救護。至於確切疾病為何，仍須醫師看診後判定。中央社記者林長順攝 106年2月9日

寒流來襲，新北市今天凌晨至上午10時許，共有13人因身體不適通報救護。至於確切疾病為何，仍須醫師看診後判定。

中央氣象局觀測，今天清晨淡水低溫攝氏9.5度，是入冬以來新低紀錄，基隆、台北、板橋、新屋、新竹和梧棲等測站也刷新今年紀錄。

根據統計，今天凌晨至上午10時許共有13人因身體不適，請消防局人員送醫就診。至於確切疾病為何，仍須醫師看診後判定。

消防局呼籲，民眾至戶外活動應注意保暖，避免發生心血管疾病暨上呼吸道感染，至於居家也要正確使用瓦斯，特別注意通風，避免造成一氧化碳中毒。1060209

(中央社)