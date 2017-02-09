外國旅客入境 陸將留存指紋

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中國大陸公安部今天宣布，為加強出入境管理，將對入境的14至70歲外國人留存指紋。明天起首先在深圳機場等口岸上路，之後分批擴大實施。

大陸公安部透過官網宣布這項消息，並指這項作法是根據中國大陸「出境入境管理法」有關規定，經大陸國務院批准而實施。

根據公告，中國大陸邊檢機關今年將分批在全大陸對外開放的口岸，對14至70足歲的入境外國人留存指紋。但持外交護照或有對等互惠安排等情形的外國人，則可免留指紋。

公告指出，這項作法將自10日起先在深圳機場等口岸實施，之後分批擴大實施。

公安部宣稱，留存出境入境者的生物識別訊息，是「加強出入境管理的重要舉措」，且國際上已有多個國家實施這一措施。中國大陸邊檢機關將採取有效措施提高口岸通關效率，維護正常出入境秩序。1060209

(中央社)