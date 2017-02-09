王光祿開庭 95歲母親陪同不知兒子被告

台東市布農族獵人王光祿非常上訴案，9日最高法院開庭。王光祿（前右）與95歲母親（左）一同出庭，他受訪時說，希望法官還原住民獵人傳統；王光祿的友人說，王母還不知道兒子被告，帶其北上，是想讓她多認識人。中央社記者朱則瑋攝 106年2月9日

台東市布農族獵人王光祿非常上訴案今天開庭。王光祿與95歲母親一同到法庭，他受訪時說，盼法官還原住民獵人傳統；王光祿友人說，王母還不知兒子被告，今天北上，是想讓她多認識人。

王光祿在民國102年拿撿來的獵槍，獵殺山羌等保育類動物，遭最高法院依違反槍砲彈藥刀械管制條例和野生動物保育法，判處3年6月徒刑定讞。

最高法院檢察署檢察總長顏大和認為判決違法，向最高法院提非常上訴，王光祿暫緩執行。

最高法院今天早上9時30分開庭，首次網路直播，引起社會關注。

王光祿與95歲母親，在早上9時許抵達最高法院；他受訪時指出，媽媽常常需依靠兒子，因此他到哪裡，母親就會跟到哪裡，希望法官還給他們原住民獵人傳統。

王光祿母親則說，孩子很孝順，整個生活都會為她著想。

王光祿的友人則說，王母還不知道兒子可能判刑入獄，只告訴今天北上，是要帶她出來認識人，「假使讓王母知道兒子是因為拿東西給她吃就要被關，這就像拿刀子刺心臟般痛苦，所以一直不敢跟她說這件事。」

原住民族委員會主委夷將‧拔路兒（Icyang．Parod）今天也到場；夷將指出，今天主要是有幾項論點，想向法官說明，其中，法院要審判狩獵文化時應尊重程序來審判，且基於野保法規定，傳統文化包含非營利自用，就像打獵孝順媽媽，這是布農族傳統文化，希望可做為法官參考。1060209

(中央社)