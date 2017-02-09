王光祿開庭 95歲母親陪同不知兒子被告
台東市布農族獵人王光祿非常上訴案今天開庭。王光祿與95歲母親一同到法庭，他受訪時說，盼法官還原住民獵人傳統；王光祿友人說，王母還不知兒子被告，今天北上，是想讓她多認識人。
王光祿在民國102年拿撿來的獵槍，獵殺山羌等保育類動物，遭最高法院依違反槍砲彈藥刀械管制條例和野生動物保育法，判處3年6月徒刑定讞。
最高法院檢察署檢察總長顏大和認為判決違法，向最高法院提非常上訴，王光祿暫緩執行。
最高法院今天早上9時30分開庭，首次網路直播，引起社會關注。
王光祿與95歲母親，在早上9時許抵達最高法院；他受訪時指出，媽媽常常需依靠兒子，因此他到哪裡，母親就會跟到哪裡，希望法官還給他們原住民獵人傳統。
王光祿母親則說，孩子很孝順，整個生活都會為她著想。
王光祿的友人則說，王母還不知道兒子可能判刑入獄，只告訴今天北上，是要帶她出來認識人，「假使讓王母知道兒子是因為拿東西給她吃就要被關，這就像拿刀子刺心臟般痛苦，所以一直不敢跟她說這件事。」
原住民族委員會主委夷將‧拔路兒（Icyang．Parod）今天也到場；夷將指出，今天主要是有幾項論點，想向法官說明，其中，法院要審判狩獵文化時應尊重程序來審判，且基於野保法規定，傳統文化包含非營利自用，就像打獵孝順媽媽，這是布農族傳統文化，希望可做為法官參考。1060209
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。