高雄燈會提燈踩街 警籲配合交管
2017高雄燈會藝術節重頭戲萬人提燈踩街花車大遊行，即將於11日元宵節登場，部分路段將實施交通管制，高雄市警方今天籲請民眾配合改道。
金雞年高雄燈會藝術節1月30日揭幕，高雄市政府於愛河沿岸布置五彩繽紛的傳統花燈及創意燈飾，連日來吸引眾多民眾前往賞燈遊愛河，感受年味，高雄市警方也進行交通管制措施。
重頭戲萬人提燈踩街花車大遊行即將於11日元宵節登場，有華航、中信造船及多個宗教團隊的特色花車，以及海陸空官校軍樂隊、海軍陸戰隊軍樂隊、中正國防預校樂旗隊等30多個隊伍演出，提燈踩街大遊行規模龐大。
為配合提燈踩街大遊行，高雄市規劃交通管制措施，管制範圍包含前金區五福三路（河西路至成功一路段）東向車道、鹽埕區五福四路(七賢三路至河西路段)全線、七賢三路（五福四路至公園二路段）北向車道、大勇路（新樂街至五福四路段）等，禁止車輛通行與停放，管制路段周邊設有改道導引牌，請民眾配合改道。1060209
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。