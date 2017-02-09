高雄燈會提燈踩街 警籲配合交管

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2017高雄燈會藝術節重頭戲萬人提燈踩街花車大遊行，即將於11日元宵節登場，部分路段將實施交通管制，高雄市警方9日籲請民眾配合改道。中央社記者陳朝福高雄攝 106年2月9日

2017高雄燈會藝術節重頭戲萬人提燈踩街花車大遊行，即將於11日元宵節登場，部分路段將實施交通管制，高雄市警方今天籲請民眾配合改道。

金雞年高雄燈會藝術節1月30日揭幕，高雄市政府於愛河沿岸布置五彩繽紛的傳統花燈及創意燈飾，連日來吸引眾多民眾前往賞燈遊愛河，感受年味，高雄市警方也進行交通管制措施。

重頭戲萬人提燈踩街花車大遊行即將於11日元宵節登場，有華航、中信造船及多個宗教團隊的特色花車，以及海陸空官校軍樂隊、海軍陸戰隊軍樂隊、中正國防預校樂旗隊等30多個隊伍演出，提燈踩街大遊行規模龐大。

為配合提燈踩街大遊行，高雄市規劃交通管制措施，管制範圍包含前金區五福三路（河西路至成功一路段）東向車道、鹽埕區五福四路(七賢三路至河西路段)全線、七賢三路（五福四路至公園二路段）北向車道、大勇路（新樂街至五福四路段）等，禁止車輛通行與停放，管制路段周邊設有改道導引牌，請民眾配合改道。1060209

(中央社)