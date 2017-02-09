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台師大找到蜥蜴斷尾之謎 登國際期刊

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台師大團隊找到蜥蜴斷尾之謎
當遇到鳥類攻擊時，在野外生活的翠斑草蜥會斷尾求生。（台師大提供）
台師大找到蜥蜴斷尾之謎 登國際期刊
當遇到大型的鳥類攻擊時，翠斑草蜥的斷尾求生絕活就無法派上用場。(彰化環保聯盟蔡嘉陽提供)

蜥蜴為何斷尾求生？台灣師範大學生科系研究團隊，透過賞鳥人的長期紀錄資料庫，配對數萬筆翠斑草蜥的「病歷」，發現小型鳥類上個月數量和斷尾的草蜥有正相關，也就是斷尾對小型攻擊者的防禦有效，研究還發現斷尾的草蜥存活率陡降，但再生後的蜥蜴存活率又回復，研究成果登上國際知名期刊「英國皇家學會報告（Proceeding of the Royal Society B）」。

關於斷尾的研究過去本來就比較少，且多半是在研究室中進行，台師大生命科學系教授林思民的研究團隊，從從2006年開始，連續8年，每月在金山海岸標記翠斑草蜥，共記錄了1萬2000隻蜥蜴的戶籍資料，追蹤生老病死、成長狀況和斷尾情形，就像是病歷表一樣，真正從野外族群群活趨勢推估斷尾的影響。

研究人員比對資料後發現，在特定的季節，草蜥斷尾情形特別明顯，為了進一步找到「誰偷走了蜥蜴尾巴」，研究團隊忽然想到中華鳥會有一個鳥類資料庫，他們將數萬筆的蜥蜴狀態和數萬筆的鳥類紀錄結合，並利用高速電腦進行運算。

研究發現，上個月的小型鳥類紅尾伯勞和紅隼數量越多，草蜥斷尾比例也就增加，代表斷尾對於小型的攻擊者有效，但下個月的黃頭鷺數量越多，草蜥的存活率下降，也就是說斷尾較無法防禦大型的攻擊者，這是第一次科學界發現蜥蜴和鳥類數量的關係。

研究團隊更進一步研究「草蜥斷尾之後」的故事，發現尾巴消失的個體，下個月的存活率陡降30%，死亡原因可能是受傷沒有復原，也與少了尾巴沒辦法纏繞樹枝、遇到攻擊者沒辦法斷尾等，但有趣的是，尾巴再生後蜥蜴又到達沒斷尾前的存活率。

台師大生命科學系教授林思民說，蜥蜴斷尾的好處很多實驗都證實過，但尾巴「再生」後對蜥蜴的好處卻沒有被科學證實，也沒有人找到鳥類數量和斷尾蜥蜴數量有相關性，更是世界上首次真正利用野外族群存活率去推估斷尾的長期影響，因此研究成果可登上國際知名期刊。

(中時)

關鍵字：蜥蜴斷尾台師大
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